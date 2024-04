MAC de Ziguinchor : Quatre cornets de chanvre indien découvert dans 2 kg de sucre

N’eût été la vigilance des gardes pénitentiaires de la prison centrale de Ziguinchor, quatre cornets de chanvre indien allaient être livrés à un détenu.

Selon nos confrères de Seneweb, la drogue a été dissimulée dans deux kilogrammes de sucre, pour tromper la vigilance des surveillants.

Mais grâce à la traditionnelle fouille, le chef du poste a réussi à découvrir le pot aux roses. Le livreur B. A. Diédhiou a été interpellé puis mis à la disposition du commissariat central de Ziguinchor pour enquête.

La drogue était destinée au détenu Y. Sow alias “Pouthie”. Il est sous mandat de dépôt depuis le 28 août 2023, pour tentative de meurtre, selon des sources de Seneweb.

Domicilié à Bignona, le livreur B. A. Diédhiou, âgé de 20 ans, a déclaré aux surveillants de la prison que c’est la petite amie de Pouthie, aux initiales N. M. C., qui lui avait remis le colis. La demoiselle N. M. C. a été convoquée et interrogée sur procès-verbal. Et son copain Y. Sow alias Pouthie a été extrait de sa cellule par les hommes du commissaire Malick Dieng pour tirer au clair cette affaire.

L’enquête a finalement disculpé N. M. C. Elle ignorait tout de cette affaire. En effet, le livreur B. A. Diédhiou l’a accusée à tort, pour se tirer d’affaire.

Au terme de l’enquête, B. A. Diédhiou a été déféré pour offre ou cession de chanvre indien en milieu carcéral ainsi que le destinataire de la marchandise illicite, Y. Sow alias “Pouthie”.