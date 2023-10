Les nombreux fans de foot anglais qui souhaitaient voir le prodige Jude Bellingham (20 ans) à l’œuvre à l’occasion du Clasico, ce samedi 28 octobre, entre le FC Barcelone et le Real Madrid, risquent de déchanter. Et pour cause ? Le match ne sera pas diffusé au Royaume-Uni ! Ou du moins, pas de manière légale.

Selon maxifoot qui donne l’information, la raison est d’ordre législatif. En effet, depuis 1960, une loi interdit les chaînes de télévision britanniques de diffuser des matchs de football en direct, le samedi, entre 14h45 et 17h15, heure locale. Un texte promulgué jusqu’en 2029 et qui vise à favoriser le remplissage des stades de Premier League, écrit la même source.

Dans sa version actuelle, remodelée en 1990 (lorsque Sky Sports a décroché le premier gros contrat de diffusion), ce «black-out» commence un quart d’heure avant le coup d’envoi des matchs et se termine une petite demi-heure après, pour permettre aux supporters d’aller au stade puis d’en revenir. Pendant ce créneau, les supporters qui ne se rendent pas au stade ont la possibilité de suivre le match à la radio ou de regarder des émissions à la télévision qui commentent et informent les téléspectateurs des scores. Toutefois, Maxifoot rappelle, ainsi, que si le choc de la Liga est prévu à 16h15 heure locale, il sera 15h15 au Royaume-Uni lors du coup d’envoi. Soit en plein milieu de ce créneau interdit, ce qui rendra illégale la diffusion du match !

«Nous sommes déçus que les fans britanniques ne puissent pas regarder le Clasico ce week-end en raison de la règle auto-imposée du Royaume-Uni le samedi à 15 heures», s’est désolé Keegan Pierce, directeur général de la Liga au Royaume-Uni et en Irlande. «Même si nous soutenons pleinement les mesures visant à promouvoir la fréquentation des stades, nous pensons que la coupure devrait être limitée à la retransmission télévisée du football national, et non aux compétitions étrangères» , a-t-il toutefois ajouté, des propos relayés par maxifoot.