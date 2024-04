Xavi veut rester un an de plus au Barça

Malgré une semaine catastrophique sur le banc du FC Barcelone, Xavi pourrait finalement changer d’avis et rester entraîneur du Barça.

Une élimination brutale par le PSG en Ligue des champions, avec en bonus une expulsion logique suite à une vraie crise de nerfs sur le bord de terrain, et une défaite à la dernière minute dans le Clasico à Madrid, après avoir mené deux fois au score. Xavi a vécu une sale semaine, et son départ en fin de saison semblait encore plus inéluctable. Le technicien espagnol de Barcelone l’a dit et répété, il souhaitait partir une fois la saison terminée. Cependant, Mundo Deportivo révèle ce lundi que l’ancien joueur du Barça n’est plus aussi certain que cela d’avoir fait le bon choix et il pourrait donc changer d’avis et accepter de rester une saison de plus sur le banc du club catalan.

« L’entraîneur du FC Barcelone, à qui il reste un an de contrat, réfléchit à la possibilité de revenir sur sa décision de quitter le club à la fin de la saison. Il reste maintenant à s’asseoir avec le président Joan Laporta, le vice-président Rafa Yuste et le directeur sportif Deco pour analyser la situation (…) Aujourd’hui, l’entraîneur estime que le travail accompli jusqu’à présent peut continuer, car il s’est senti soutenu de l’intérieur. Dans le même temps, des joueurs très importants de l’effectif lui ont également fait part, en privé et en public, de leur souhait qu’il continue sur le banc barcelonais, tout comme les supporters », précise Ferran Martinez, responsable de la rédaction du quotidien sportif barcelonais. Un coup de tonnerre de plus pour le FC Barcelone, même si Joan Laporta a effectivement toujours voulu miser sur le long terme avec Xavi.