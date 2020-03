Barça : Javier Zanetti se prononce sur le transfert de Lautaro Martinez

Malgré la suspension des compétitions de football, les rumeurs de transferts continuent d’affluer et Javier Zanetti a pris la parole sur le possible départ de Lautaro Martinez au Barça.

Il est l’une des révélations de la saison en Serie A. Arrivé à l’Inter Milan lors de l’été 2018 en provenance du Racing Club (Argentine) contre un joli chèque de 25 millions d’euros, il a réellement explosé cette saison au côté de Romelu Lukaku à la pointe de l’attaque intériste. En 31 rencontres toutes compétitions confondues, il a inscrit 16 buts et délivré quatre passes décisives, de quoi faire de lui un homme très courtisé à travers l’Europe, notamment en Catalogne ou le Barça ferait bien de lui le successeur de Luis Suarez.



Interrogé sur la possibilité d’un possible transfert par Radio Continental, Javier Zanetti, légende du club et désormais vice-président, n’a semblé perturbé par les initiatives récentes des Blaugrana : « Nous sommes heureux avec lui et il est content de nous. Aujourd’hui, nous espérons que cette situation sera résolue, mais ce que fait Lautaro Martínez est fantastique. Il le montre également dans l’équipe argentine, je pense que c’est l’avenir de l’Argentine. Barcelone? Je le vois dans le football italien … » a-t-il ainsi indiqué, de quoi rassurer les supporters intéristes qui s’imaginaient déjà perdre leur pépite.