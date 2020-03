Mosquées du Sénégal : Les prières du vendredi suspendues jusqu’à…

L’association des Imams et Oulémas du Sénégal a annoncé, ce mercredi, l’arrêt des prières dans les mosquées. Ce, afin de limiter la propagation du Covid-19 qui est en train de gagner du terrain dans le pays. Ils ont pris cette décision au cours d’une réunion présidée par leur président, Imam Elhadji Moustapha Gueye.

Donnant les raisons de cette mesure, Serigne Ousmane Sarr, porte-parole des Imams, est revenu sur la gravité du coronavirus, soulignant que «l’arrêt, jusqu’à nouvel ordre, des prières (vendredi et autres quotidiennes) dans les mosquées, s’inscrit dans la lutte contre ce fléau des temps modernes».

Selon eux, les rassemblements constituent un facteur de propagation du virus.Au Sénégal, 31 cas ont été annoncés dont deux guéris. Et plus de 200.000 cas de coronavirus recensés dans le monde. Et plus 175 000 décès.