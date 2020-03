Coronavirus : les joueurs de l’équipe d’Allemagne offrent 2,5 millions d’euros

Plusieurs membres de la Nationalmannschaft se sont mobilisés pour faire un don.



Les joueurs de l’équipe d’Allemagne de football ont décidé de faire don de 2,5 millions d’euros pour participer à la lutte contre l’épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi le manager de l’équipe nationale Oliver Bierhoff. « Je suis en contact avec des joueurs, et nous avons décidé d’offrir une aide immédiate de 2,5 millions d’euros », a déclaré le vainqueur de l’Euro 96, lors d’une conférence de presse par vidéoconférence, à laquelle participait également le sélectionneur allemand Joachim Löw. « Nous nous sommes téléphonés avec les joueurs de l’équipe, a détaillé Bierhoff. Et j’ai bien ressenti combien ils étaient touchés. Ils voulaient faire quelque chose. » Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Marc-André ter Stegen, Joshua Kimmich et Toni Kroos ont été à l’origine de l’initiative, a-t-il dit. « Neuer a ensuite pris contact avec les autres joueurs. »