Koulibaly fait partie des 30 joueurs nominés pour la course au Ballon d’Or 2019. Tout comme ses amis africains, Sadio Mané, Mohamed Salah et Riyad Mahrez. Le défenseur de Naples n’a pas caché sa joie de voir des coéquipiers africains prétendre au précieux trophée.

Une présence plus africaine

La cérémonie du Ballon d’Or fait son retour le 2 décembre prochain pour récompenser le meilleur joueur de l’année 2019. Les noms de Kalidou Koulibaly (Naples), Sadio Mané (Liverpool), Mohamed Salah (Liverpool) et Riyad Mahrez (Manchester City) sont nommés dans la liste des 30 vainqueurs potentiels. Le premier cité, dans une interview pour Le Buteur,s’estime de voir les Africains de plus en plus considérés sur le plan mondial.

« On ne voyait pas cela, il y a quelques années. Cela veut tout simplement dire que le football africain a énormément progressé et qu’il a sa place dans le gotha mondial. Je pense que cela continuera. Les joueurs que vous avez cités, auxquels on peut ajouter Aubameyang (Arsenal), méritent amplement cette distinction, car ils font partie du must […] », a-t-il fait savoir.

Mané le favori de Koulibaly

« Je souhaite de tout cœur que l’un d’eux (Sadio Mané ou Riyad Mahrez) connaisse la consécration mondiale. Maintenant, il y a des considérations qui font que c’est assez compliqué pour eux, a-t-il ajouté. Avant de dévoiler son favori. Sans surprise son ancien coéquipier de Metz, Sadio Mané.

« Nous avons grandi ensemble et nous avons été coéquipiers à Metz, sans compter les années passées en sélection », conclut le défenseur de Naples.