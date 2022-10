Sadio Mané vient de remporter le prix Socrates, décerné pour la première fois, et qui récompense un footballeur engagé en-dehors du football. Sans surprise c’est Rai, le frère de Socrates, qui a remis le premier trophée.

Le Prix Socrates, une nouveauté de cette édition 2022 du Ballon d’Or, est attribué par un jury où figurent l’ancienne figure du Brésil et du Paris SG Raï, frère cadet de Socrates, des représentants du magazine France Football et des dirigeants de l’organisation Peace and Sport, installée à Monaco, qui chapeaute des projets de développement et de pacification par le biais du sport.

Le nom de Socrates, footballeur de génie décédé en 2011 à l’âge de 57 ans, a été choisi par France Football en raison de l’engagement de ce milieu de terrain international brésilien dans la célèbre et romantique Démocratie corinthienne : en pleine dictature militaire au Brésil dans les années 1980, l’équipe des Corinthians avait fait le choix osé de soumettre au vote toutes les décisions du club.