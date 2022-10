Reportage : MagicLand, nostalgique de ses « enfants »

Une file de taxis et de particuliers ornent la devanture. On y retrouve des commençants, des enfants, des adolescents et des adultes. A droite de l’entrée de l’établissement, un kiosque de sécurité, à gauche, la caisse pour payer des tickets afin d’assurer son entrée. L’intérieur est comme un univers féerique avec ses manèges pour tous les âges des plus doux à ce qui font monter beaucoup d’adrénaline, c’est cela MagicLand.

MagicLand, est l’un des parcs d’attractions au Sénégal qui accueille petits et grands ayant le désir de s’amuser et de passer du bon temps en famille, surtout. Depuis la rentrée scolaire, moins de clients affluent l’institut. Certains préfèrent le week-end pour se relaxer, mais en semaine il n’est plus vraiment reconnaissable que durant les vacances. L’endroit est devenu tout simplement nostalgique de ses « enfants ».

Assis sur une chaise en plastique, tenant un café d’une main et de l’autre son téléphone, Assane, un des gérants, se confie sur la situation. « Chaque année lors des grandes vacances, on recevait presque 4 à 5.000 personnes par jour et on était bien organisé du côté sécuritaire, sanitaire et ludique. On accueillait plusieurs nationalités, mais avec la rentrée scolaire, nous travaillons moins juste le week-end et durant les fêtes (…) Nous avons un peu de pression, car il faut payer les employés et les taxes », explique-t-il.

IMG 20221017 WA0054

Etablissement de divertissement, MagicLand qui accueille un bon nombre de personnes pendant les vacances, mais durant l’année scolaire, il y a une baisse de la clientèle. Comme ce jour, il y avait très peu d’affluence avec à peine une trentaine de personnes. Pendant que certaines familles profitaient du dernier jour de week-end, d’autres étaient assises sur les chaises mis à disposition, le stand de boisson et de goûter commençait à ranger et les employés qui restaient faisaient jouer les enfants.

Derrière le parc, c’était la pénombre. Ce sont les projecteurs du petit de terrain football qui éclairaient le lieu. A côté la piscine, visiblement en travaux était plongée dans le noir.

La rentrée scolaire semble un peu impacter l’établissement et ses employés. Ce qu’explique un des opérateurs au manège. « Le MagicLand est un établissement à effet évènementiel, c’est-à-dire qu’il y a des moments où il y a plus d’affluence et d’autres pas vraiment cela va dépendre des jours de fêtes et d’évènements, (…) mais durant l’année scolaire comme tout établissement, on essaie de gérer en réduisant les effectifs, vue qu’il y a des employés qui travaillent à plein temps et d’autres qui sont journaliers, sinon tout va pour le mieux ».

Tant bien que mal, les responsables de cet établissement de divertissement font des efforts pour des employés à l’aise en termes de logement et de prise en charge. C’est ce que nous confirme Seydou, 32 ans de petite taille. Il est employé journalier au Magic Land depuis 5 ans, et s’occupe du train fantôme. C’est pendant son service qu’il affirme qu’ils sont « assurés en cas d’accident de travail ».

Ludmila LENGOGHA (stagiaire) PressAfrik