Bakel: Ousmane Sonko draine une foule exceptionnelle et promet...

Les populations du département de Bakel frappées depuis plusieurs semaines par un phénomène d’inondations causé par une crue du fleuvee Sénégal, ont semblé oublier leur calvaire au profit de la joie, la sympathie et de l’amour porté envers le leader de la coalition du Pastef, Ousmane Sonko.

Cette relation soutenu par un pacte confiance que rien ne semble pouvoir détruire et ce, malgré la calamité qui sévit dans la zone, a été démontré lundi á travers une mobilisation exceptionnelle réservée á la caravane de la coalition au pouvoir.

La tête de liste et leader des patriotes visible visiblement très content et satisfait de cet accueil populaire a déploré, l’attitude adoptée par certains leaders politique de l’opposition qu’il accuse d’avoir voulu politiser le malheur survenu a l’imprévu. Ousmane Sonko d’ajouter que la politique ne doit pas primer sur la solidarité nationale á faire face á un danger. Il en vaut pour preuve, son acceptation malgré leur adversité politique, á répondre á l’appel de l’ancien président Macky Sall autour de l’union sacrée de toutes les forces vives du pays pour faire face á la COVID 19.

Il a ainsi invité ses adversaires politique á cesser de politiser les situations de malheur comme celle que vivent les habitants de Bakel et á faire bloc autour de l’État qui, dit-il, est le seul capable de mobiliser les moyens nécessaire pour résoudre les problèmes liés á la situation du moment.

Le premier ministre a révélé de surcroît avoir avec le gouvernement en conseil interministériel, casqué sur une enveloppe de 42 milliards pour soutenir les impactés dans les moments difficiles avec les 8 premiers milliards déjà décaissés.

Sonko d’ajouter pour la même occasion que les lacs et marres de la localité seront réhabilités afin de récupérer certaines eaux quand le barrage ne pourra plus les contenir. Le fer de la Falémé et le manganèse seront aussi exploités au profit de la population.

L’orateur du jour a par ailleurs invité les habitants et électeurs de la localité á aller récupérer leurs cartes afin de voter massivement pour Pastef le 17 Novembre et permettre au gouvernement de dérouler la vision du programme Sénégal 2050.