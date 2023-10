Les avocats d’ Ousmane Sonko saluent le courage du juge Sabassy Fall

Le juge Sabassy Faye est définitivement entré dans l’histoire juridico-politique du Sénégal, en ordonnant la réinscription du Maire de Ziguinchor Ousmane Sonko dans le fichier électoral”, lit-on partout. Un acte de courage salué par les avocats de la défense.

“Ce vent de liberté et d’indépendance de la justice et de la magistrature inspirera d’autres de juge”, a dit Me Clédor Ciré Ly, l’un des avocats de Sonko.

Son confrère Me Saïd Larifou, après avoir savouré cette première étape victorieuse, a affirmé que “dans une démocratie, il faut des institutions. Mais il faut aussi des hommes courageux, solides”. Selon l’avocat comorien, la décision du juge de Ziguinchor va inspirer d’autres juridictions et d’autres pays. “C’est une contribution, mais très précieuse que le Sénégal, une nouvelle fois donne à l’Afrique et puis au monde entier “. Hier, jeudi 12 octobre au soir, le juge du tribunal administratif de Ziguinchor a annulé la radiation de l’opposant des listes électorales et ordonné sa réintégration sur ces listes, entrouvrant ainsi pour celui-ci la porte à une candidature à la présidentielle.