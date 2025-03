Autosuffisance en lait : Le Sénégal renforce sa filière locale et engage les importateurs

Dans le cadre de l’amélioration génétique du cheptel laitier national, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne, a réceptionné, le samedi 8 mars, un important lot de 1 250 génisses gestantes à haut potentiel laitier à la ferme agropastorale de Niague. À cette occasion, il a lancé un appel fort aux importateurs de produits laitiers, les invitant à réserver au moins 10 % de leurs achats au lait local, une mesure qui vise à dynamiser la filière nationale et à accélérer la marche vers l’autosuffisance en lait.

La question de l’autosuffisance en lait est au cœur des priorités du gouvernement. Depuis 2017, un partenariat public-privé ambitieux a été mis en place avec l’Association national pour l’intensification de la production laitière (Anipl), visant à renforcer le cheptel laitier du pays grâce à l’importation de races performantes. Cette sixième opération d’acquisition de génisses a réuni des acteurs clés du secteur, notamment le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, et le ministre secrétaire d’État aux Coopératives et à l’Encadrement paysan, Dr Alpha Bâ.

Dr Mabouba Diagne a réaffirmé son engagement en faveur de la souveraineté alimentaire et a mis en avant les besoins encore à combler pour atteindre l’autosuffisance en lait. « Il nous manque environ 400 millions de litres de lait par an, ce qui nécessite près de 80 000 vaches supplémentaires ainsi que 30 000 hectares de terres dédiées à la culture fourragère et à l’ensilage », a-t-il précisé.

Face à une facture annuelle d’importation de produits laitiers dépassant les 80 milliards de FCFA, voire 100 milliards selon certaines estimations, le ministre a exhorté le secteur privé à jouer un rôle plus actif dans le développement de la filière locale. Il a ainsi annoncé qu’il saisirait son collègue du Commerce pour la mise en œuvre effective de cette directive visant à réserver 10 % des importations au lait produit localement.

L’initiative du gouvernement repose sur une collaboration étroite avec les éleveurs et les industriels du secteur. Depuis 2017, 6 732 génisses de races laitières hautement productives (Holstein, Montbéliarde, Normande, Jersiaise, Brune) ont été importées, représentant un investissement total de près de 14 milliards de FCFA. Sur cette somme, les bénéficiaires ont contribué à hauteur de 7,5 milliards de FCFA, tandis que l’État a accordé une subvention de 5,4 milliards de FCFA pour soutenir la filière.

Mamadou Ba, président de l’Anipl, a souligné l’importance d’un partenariat gagnant-gagnant avec les industriels afin de favoriser l’incorporation du lait local dans les produits transformés. Il a insisté sur la nécessité de structurer durablement la chaîne de valeur du secteur laitier, un objectif pleinement soutenu par le ministre.

Au-delà de l’amélioration génétique et de l’incitation aux achats locaux, le ministre Mabouba Diagne met en avant une stratégie plus large pour résoudre les défis structurels de la filière. Il a notamment insisté sur l’importance du Programme national des coopératives agricoles communautaires (Cac), un dispositif phare visant à sécuriser le foncier pastoral et à offrir un cadre structuré aux éleveurs.

Conscient que la réussite de cette politique passe par une implication active des acteurs de terrain, il a réaffirmé sa volonté de les associer étroitement à la conception et à la mise en œuvre des projets qui les concernent.

En somme, le gouvernement sénégalais affiche une ambition claire : réduire la dépendance aux importations de lait et bâtir une filière laitière locale robuste, capable d’assurer une production durable et compétitive.