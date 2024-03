Augustine Eguavoen pressenti pour diriger à nouveau les Super Eagles du Nigeria

Après l’annonce du départ de Jose Peseiro de son poste de sélectionneur, le Nigeria se retrouve avec un rôle vacant à la tête des Super Eagles. L’ancien sélectionneur Augustine Eguavoen, qui a déjà dirigé l’équipe nationale à plusieurs reprises avec des bilans variés, est fortement pressenti pour reprendre le flambeau. Son expérience et sa position actuelle de Directeur technique au sein de l’équipe lui confèrent une légitimité certaine pour ce poste pentinentiellement en vue.

Le technicien de 58 ans bénéficie d’un soutien implicite dû à son parcours historique avec l’équipe, qui comprend des épisodes marquants tels que des victoires significatives et une gestion intérimaire en 2010. Son dernier mandat en date, lors de la CAN 2022 au Cameroun, reste dans les mémoires avec un parcours remarquable malgré une élimination précoce. La question de son éventuel retour attise les spéculations et les attentes de la communauté footballistique nigériane.