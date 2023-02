Nommé par Gianni Infantino, Noël Le Graët va diriger le bureau de la FIFA à Paris.

Noël Le Graët, empêtré dans de nombreuses affaires, a démissionné mardi 28 février de la présidence de la Fédération française de football (FFF). Le désormais ex-dirigeant breton depuis 11 ans à la FFF, reste dans le monde du football. Et, sur initiative de Gianni Infantino , il va diriger le bureau de la FIFA à Paris.

Une démission qui fait suite à la remise à la ministre des Sports d’un rapport d’audit de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) concluant que Noël Le Graët n’avait plus « la légitimité nécessaire pour administrer et représenter » le football français »lm.

Le vice-président de la Fédération, Philippe Diallo, assurera l’intérim à la tête de l’instance, jusqu’au 10 juin 2023, date de la prochaine assemblée fédérale » Un fauteuil qu’il occupait déjà, depuis la « mise en retrait » de « NLG » en janvier.