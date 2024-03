Conversion à l’Islam : Le nouveau nom de Guy Marius Sagna révélé

Le député Guy Marius Sagna s’est converti à l’Islam avant de prendre une seconde épouse. Le parlementaire, par cette action, change également de nom.

Selon Serigne Hady Touré, il ne faut plus dire Guy Marius Sagna, mais Muhammad Sagna ! « Félicitations (un grand patriote converti à l’Islam et qui s’appelle notre maître Muhammad !!) Quelle grande bonne nouvelle, et ce jour-là, les croyants se réjouiront de la victoire de Dieu… », a-t-il annoncé ce vendredi.

Selon des sources concordantes de Seneweb, Muhammad Sagna a épousé Awa Yacine Dieng, fille de l’Ambassadrice Itinérante, Diouma Dieng Diakhaté.