Assemblée nationale : Les raisons du retard du démarrage de la session dévoilées

La première session ordinaire de l’Assemblée nationale a été fixée par le décret n°2024-32-90 pour ce lundi 2 décembre 2024 par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Les parlementaires, qui doivent effectuer leur rentrée, ont été convoqués ce jour. La session devrait commencer à 10 h précise, comme il est mentionné dans le communiqué de l’Assemblée nationale portant convocation des députés.

Seulement, depuis ce matin, rien ne bouge. Il faut noter qu’une partie des parlementaires est déjà sur place depuis ce matin. Dans les coulisses, on mentionne des discussions de la majorité autour des commissions et les autres postes du bureau. Les quelques rares parlementaires qui sont ouverts à la parole, interpellés sur les raisons de ce retard de plus de quatre heures, se contentent de dire qu’ils attendent encore, sans aucune autre précision.

En attendant le démarrage de la session, l’Assemblée prise d’assaut ce matin par des Sénégalaises et Sénégalais que les salles avaient même du mal à contenir, se vide de son monde. Si certains sont allés s’acquitter de leur prière, d’autres ont choisi tout simplement de profiter du temps creux pour prendre leur déjeuner, certains sans doute sont retournés à leurs préoccupations.