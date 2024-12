Assemblée : Me Aissata Tall Sall capitaine du groupe parlementaire Takku-Wallu ?

La coalition Takku-Wallu s’est réunie hier en perspective de l’installation de la 15e législature. Macky Sall et ses alliés, qui tenaient à obtenir un groupe parlementaire, ont réussi à décrocher l’adhésion du député Abdou Karim Sall. L’édile de Mbao a accepté la main tendue de son ancien mentor pour compléter le groupe, puisque la coalition Takku-Wallu était à la recherche d’un député.

Selon L’As, il y a de fortes chances que Me Aissata Tall Sall dirige le groupe parlementaire de Takku-Wallu. Initialement, Macky Sall et ses alliés misaient sur les députés élus sous la liste majoritaire pour diriger le groupe parlementaire. Il s’agissait de Djimo Souaré de Goudiry, Daouda Dia de Kanel et Amadou Dawa Diallo de Ranérou. Mais au regard de la configuration de l’Assemblée nationale et des sujets qui y seront débattus, tout porte à croire que la coalition Takku-Wallu fera un choix stratégique en jetant son dévolu sur Me Aissata Tall Sall. Juriste chevronnée et ancienne Garde des Sceaux, elle pourra tenir tête à la majorité parlementaire lors des débats sur des questions techniques telles que l’abrogation de la loi d’amnistie, la Haute Cour de Justice, etc.

En tout cas, cette option stratégique est en train de faire son chemin. Toutefois, les députés de Takku-Wallu ont donné carte blanche à Macky Sall et Karim Wade pour choisir le président du groupe parlementaire. En attendant de connaître le nom du président, la coalition Takku-Wallu aura droit également à un vice-président de l’Assemblée nationale, un président de groupe et son adjoint, un président de commission technique et un député de la CEDEAO.