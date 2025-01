Appel à l’extradition de Macky Sall : Vers la justice et la réconciliation au Sénégal

Le Club Citoyen pour la Justice et la Paix, basé à Bordeaux, a renouvelé son appel à l’extradition de l’ancien président sénégalais Macky Sall, qui s’est installé au Maroc avec son épouse depuis son départ du pouvoir, le 2 avril 2024. Cette requête repose sur la convention bilatérale de coopération judiciaire signée entre le Sénégal et le Maroc en 1967.

Dans une lettre adressée au président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Club a souligné que l’extradition de Macky Sall représenterait une démarche forte pour rétablir la justice et l’État de droit au Sénégal. Le collectif met en avant les violences politiques ayant entraîné la mort de plus de 80 personnes entre 2021 et 2024, affirmant que ces événements, bien que couverts par une loi d’amnistie controversée, doivent être réexaminés dans le cadre d’un procès équitable. La remise en question de la loi d’amnistie, évoquée récemment par le Premier ministre devant l’Assemblée nationale sénégalaise, constitue une revendication clé du Club. Selon le collectif, cette loi prive les victimes des violences politiques d’un accès à la justice et protège les auteurs présumés des crimes. En conséquence, le Club appelle à l’abrogation de cette loi et à la tenue de procès équitables pour garantir une justice impartiale et transparente. Le collectif accuse également Macky Sall d’avoir instrumentalisé les institutions sénégalaises, notamment la justice et le parlement, à des fins personnelles. Dans leur courrier, ils dénoncent « un recours excessif à la violence d’État », ayant entraîné la mort de dizaines de manifestants et l’arrestation arbitraire de plus de 1 000 opposants politiques, journalistes et militants. Le Club plaide pour l’établissement d’un statut pénal clair concernant la responsabilité des présidents de la République, afin de garantir qu’ils puissent être jugés pour des abus de pouvoir ou des violations graves des droits humains, même après leur mandat. Ils citent en exemple des modèles similaires en Afrique du Sud et en Corée du Sud, où des chefs d’État ont été traduits en justice pour des actes commis durant leur présidence.

Le Club Citoyen pour la Justice et la Paix propose plusieurs mesures pour accompagner une éventuelle extradition de Macky Sall : Création d’une Commission Vérité et Réconciliation : Cette instance, composée de représentants des victimes, d’experts juridiques et de membres de la société civile, aurait pour mission de recueillir les témoignages et de poser les bases d’une réconciliation nationale durable. Garanties d’équité dans les procédures judiciaires : Le collectif recommande la supervision des procès par des juges indépendants afin d’éviter toute perception de persécution politique. Le Club invite également les autorités sénégalaises à engager un dialogue diplomatique avec le Maroc pour faciliter l’extradition, tout en respectant les normes internationales. Une telle démarche, selon eux, renforcerait la crédibilité des institutions judiciaires sénégalaises et leur capacité à traiter des affaires complexes de manière souveraine et impartiale. Dans sa lettre, le Club exhorte le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à faire de cette extradition un symbole de renouveau pour le Sénégal. Selon eux, cette initiative marquerait une volonté ferme de tourner la page des divisions passées et de bâtir un État de droit où personne n’est au-dessus des lois. Le Club conclut en appelant à un sursaut de responsabilité politique, estimant que la justice et la réconciliation sont des prérequis indispensables pour construire un avenir démocratique et apaisé pour tous les Sénégalais.