Les anciens du Lycée Blaise Diagne soignent un mal

Les élèves du lycée souffrant de problèmes visuels très avancés après un examen ophtalmologique ont reçu un don en lunettes, grâce à l’Association des anciens élèves du lycée Blaise Diagne. C’est une situation sérieuse qui risquait de remettre en cause la poursuite des études de certains élèves.

Certains élèves du lycée ont des difficultés visuelles. Des examens ophtalmologiques qui ont permis de déceler ce «mal» ont été rendus possibles par l’Association des anciens élèves du lycée Blaise Diagne. «Il y en a qui sont dans des situations de détresse avancées. Il y en a qui sont dans un état alarmant, à la limite de la cécité», soutient Abou Mbow, Secré­taire général adjoint de l’Association des anciens élèves du lycée Blaise Diagne.

Ce dernier et ses camarades s’en sont ouverts à un autre ancien du lycée, qui fait la navette entre le Sénégal et la Chine, à savoir Assane Mbengue, pour disposer de lunettes qui vont aider à corriger «cette anomalie visuelle» décelée chez certains élèves. «Notre ami Assane Mbengue, en partenariat avec la Chine, a passé la commande là-bas. On voit le carton qui est là, des lunettes identifiées avec leur numéro de téléphone et (noms des élèves sur les étuis renfermant ces lunettes). Je pense que ce sont des initiatives qu’il faut vraiment encourager. La même situation se pose pratiquement dans tous les établissements du Sénégal. Les élèves du lycée ont eu la chance d’avoir d’anciens élèves qui sont actifs et qui se soucient de leur état de déficience visuelle et d’apporter des correctifs», indique le Secrétaire général adjoint de l’Association des élèves de Blaise Diagne.

Elle a remis hier 70 paires de lunettes aux élèves qui ont des déficiences visuelles. «C’est la deuxième phase, qui a suivi la première étape qui consistait à consulter les élèves, dépister les déficiences visuelles en milieu scolaire, précisément au lycée Blaise Diagne», précise M. Mbow. «Nous avions con­sulté environ 170 élèves et enseignants au niveau du lycée au mois de novembre. Nous avons eu à remettre plus d’une centaine de lunettes après ces consultations. Pour d’autres, il fallait faire des ordonnances avec précision. Et ces ordonnances avec précision concernaient environ plus de 70 élèves. Et ce sont ces lunettes-là que nous remettons aujourd’hui à ces élèves qui en ont besoin parce qu’on est à l’approche des examens. Actuel­lement, ils sont en composition», mentionne-t-il.

Grâce à ce geste, Assane Mbengue, un ancien du lycée Blaise Diagne, veut rendre à cet établissement tout ce qu’il lui a donné. «C’est ce lycée qui nous a vraiment formatés. Ce n’est pas un lycée d’excellence, mais il a formé d’excellents cadres. Parmi lesquels nous avons des ministres, en fait des personnalités de toutes dimensions. On a décidé d’apporter notre appui au fonctionnement du lycée, surtout des élèves qui sont dans des situations assez difficiles. Et on a constaté qu’il y a beaucoup de jeunes élèves qui souffrent de problèmes de vue, qui n’arrivent vraiment pas à trouver des solutions par rapport à ça», affirme-t-il.

«Au nom de l’Association des anciens élèves de Blaise Diagne, on a voulu faire un geste par rapport au besoin en lunettes pour les élèves qui souffrent de mauvaise vision, en tout cas de problèmes de vue», souligne cet ancien de Blaise devenu ingénieur industriel de métier qui s’est reconverti dans l’entreprenariat après avoir été étudiant en Chine. «Depuis lors, je développe certaines affaires entre la Chine et le Sénégal, c’est ce qui est à l’origine de cette activité», fait savoir Assane Mbengue.