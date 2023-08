“Il n’est jamais trop tard pour bien faire et éviter de laisser une héritage pourri et empoisonné au successeur du régime, quel qu’il soit d’ailleurs, un héritage d’incertitude, d’instabilité et d’ingouvernabilité” , a fait savoir Alioune Tine à Macky, après la dissolution du parti Pastef.

L’ancien directeur Régional d’Amnesty international en Afrique de l’Ouest et du Centre a fait savoir que “la démocratie c’est une représentation de la société dans sa diversité, Pastef qui est un parti représentatif, présent à l’Assemblée nationale, dans les régions et dans la diaspora, avec un projet et une vision, ça ne se dissout pas par un décret. Il est bon pour l’équilibre et la stabilité que ces sénégalais soient représentés“.

Les erreurs de jeunesse de ce parti sont aussi des indicateurs des mutations sociales, politiques, numériques économiques, géopolitiques. Ce sont également des indicateurs sur des gouvernants qui usent délibérément de méthodes brutales et répressives, de gouvernants autistes et incapables de dialoguer avec son opposition.

C’est ainsi qu’il a appelé toutes les parties à la raison et à l’apaisement. “Nous appelons à la cessation de toutes les violences, immédiatement, car ce climat risque de compromettre l’organisation d’une élection présidentielle transparente et apaisée. Le PR Macky SALL doit se faire violence pour trouver des solutions qui apaisent, rassure et restaure la confiance immédiatement. C’est la voie de la sagesse et de la raison.”