AIR SÉNÉGAL: Une nouvelle stratégie axée sur l’Afrique et la restructuration selon le directeur général Tidiane Ndiaye

Tidiane Ndiaye, directeur général de la compagnie nationale aérienne Air Sénégal, était l’invité de la matinale « Salam Sénégal » sur Radio Sénégal. Il a évoqué les difficultés rencontrées par la compagnie ainsi que les nouvelles orientations entreprises depuis sa prise de fonction le 1er août 2024.

« Aujourd’hui, Air Sénégal est en restructuration. Ma politique, avec l’accompagnement des autorités, c’est de développer la compagnie en commençant par l’Afrique, puis l’Europe. » explique Tidiane Ndiaye. En effet, la compagnie faisait face à des retards fréquents et des pertes financières dues à une couverture trop large pour une flotte limitée à seulement quatre avions.

Face à ces problèmes, la direction a décidé de cesser certaines destinations déficitaires comme New York, Marseille, Lyon, et Barcelone pour se concentrer sur l’Afrique. « Aujourd’hui, tout est centralisé sur l’Afrique. Par exemple, la destination Côte-d’Ivoire est passée de 5 à 10 vols par semaine, et nous avons augmenté les vols vers le Bénin, le Mali, et le Burkina. » indique le directeur général. En Europe, seule la destination France est maintenue avec un vol quotidien, réduisant ainsi les retards et optimisant l’utilisation des avions.

Tidiane Ndiaye annonce également la réparation de deux avions en panne technique pour renforcer la flotte. Par ailleurs, de nouveaux avions de 19 places ont été acquis pour étendre les vols domestiques. « À l’intérieur du pays, nous avons déjà 10 vols par semaine vers Cap-Skiring. Nous travaillons aussi sur des destinations comme Saint-Louis, Ourossogui, Podor, Matam, Tambacounda, et Kédougou pour démocratiser le transport aérien. » précise-t-il.

Avec une dette estimée à près de 100 milliards de FCFA, Tidiane Ndiaye affirme que des discussions sont en cours avec les partenaires pour restaurer la confiance. « Avec l’aide des autorités, nous avons trouvé des solutions, ce qui a permis de lever les blocages sur nos avions. » ajoute-t-il.

Concernant le fret, Air Sénégal mise sur le développement de sa capacité de transport. Le projet prévoit l’acquisition d’un avion-cargo pour desservir la sous-région et l’Europe, renforçant ainsi l’ambition de faire de Dakar un hub aérien selon Tidiane Ndiaye.