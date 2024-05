AIBD : “Une sortie de piste” de l’avion TRANSAIR fait 11 blessés dont 4 graves

Ce vol, à destination de Bamako, avait à son bord 85 personnes dont 79 passagers. 11 blessés ont été dénombrés dont 4 graves, a appris PressAfrik de Lima-AIBD-Summa (LAS), le gestionnaire de l’aéroport Dakar Blaise Diagne.

Aussitôt alertés, les services de secours de l’aéroport se sont déployés sur les lieux de l’accident pour évacuer les passagers. Le pilote fait parti des 11 blessés dénombrés.

Le ministère des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens informé de la situation a pris les rênes de la coordination de la réponse d’urgence, présidant la réunion du Comité de crise au Centre des Opérations d’Urgence (CDOU).

El Malick Ndiaye, accompagné des principaux responsables du secteur aéronautique, a personnellement supervisé les efforts de secours et s’est assuré de la prise en charge appropriée des passagers blessés, visitant même les structures hospitalières pour s’enquérir de leur état.

Alors que les passagers ont été acheminés vers un hôtel pour se reposer et recevoir les soins nécessaires, le Bureau d’Enquête et d’Analyse (BEA) a déjà entamé ses investigations pour déterminer les causes exactes de cet incident regrettable.

La reprise des opérations à l’AIBD est prévue ce matin à 09h30, alors que les autorités s’engagent à assurer la sécurité et la fiabilité des voyages aériens dans la région.