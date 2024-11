Agression contre Pastef: Ousmane Sonko déclare le Gatsa Gatsa contre Barth et...

Ousmane Sonko a ouvertement et officiellement déclaré ce lundi à Rufisque ou il battait campagne, la guerre á Barthélemy Diaz, tête de liste de la coalition Sam Sa Kàddu.

Cette décision fait suite á une agression perpétrée contre des militantes du parti Pastef á Saint Louis, une 3e après celle exercée sur Abass Fall á Dakar et á Koungheul sur le convoi dirigé par Sonko lui même.

Expliquant le moteur de l’attaque exercée sur ses militants à Saint Louis, Ousmane Sonko a laissé entendre que c’est Assane Diouf, un des proches du leader de la coalition Sam Sa Kàddu qui a proféré des insultes et des menaces á l’encontre de partisans du parti au pouvoir qui scandaient《 Sonko, Sonko 》 lors du passage de la caravane de la coalition précitée. Il précise que c’est suite aux insanités et menaces brandit par le camp de l’opposition que des agressions á coups de machettes et d’armes blanches ont été exercées sur ses militantes actuellement admises á l’hôpital.

Très remonté par cette malheureuse nouvelle, la tête de liste des patriotes de signalé qu’il a, contrairement á certaines théories, la capacité d’inciter en tant que chef du gouvernement, le ministre de la justice d’exercer des poursuites contre un malfrat.

Il ajoute pour que nul ne l’ignore, avoir appelé en tant que candidat aux élections, le ministre de l’intérieur pour l’informer et le prévenir que Barthelemy Diaz avait acheté des armes, des machettes et des pompes á gaz dans l’intention de s’en servir contre le parti Pastef.

Il révèle pour le déplorer que l’État a failli á garantir la sécurité du parti Pastef avant de de soutenir que Barthelemy Diaz qui se permet depuis 15 ans de recruter des nervis fera désormais face á lui. Il affirme pour se faire, avoir renoncé á sa décision d’aller battre campagne á Médina Yoro Foula et Bignona pour faire face á l’arrogance de son adversaire.

Le président de la coalition au pouvoir d’affirmer que le Gatsa Gatsa est désormais de retour pour faire face aux agressions contre son parti. Il a ainsi donné, pour matérialiser sa déclaration, rendez vous á ses militants demain mardi á Mermoz devant le domicile de Barthélemy Diaz où, dit-il, il fera sa déclaration.

Sonko de rassurer que ses militants qui ont subi durant les années passées dans l’opposition des tortures de tout genre, ne continueront plus á vivre le même calvaire.

L’orateur du jour a pour finir, regretter le compagnonnage qui a porté le supposé agresseur de ses militants á tête de la mairie de Dakar et interpellé l’État et le ministère de l’intérieur en particulier á prendre dans les 24h qui suivent, les dispositions nécessaire pour arrêter les auteurs des agressions de Saint Louis ou que son parti devenu aujourd’hui le grand, se chargera de régler l’affaire á sa manière.