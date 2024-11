Rufisque: Ousmane Sonko fait foule et annonce une très bonne nouvelle pour...

La ville historique de Rufisque a accueilli lundi la caravane de la coalition Pastef dirigé par Ousmane Sonko.

S’adressant aux militants et sympathisants fortement mobilisés pour venir l’écouter, le leader des patriotes a tenu á assurer aux habitants de cette localité essentiellement composée de pêcheurs que, le gouvernement ne permettra plus que des industries étrangères viennent pêcher illégalement dans nos eaux et emporter le poison qui devait profiter á nos concitoyens dont le seul espoir repose en cette ressource pour nourrir leurs familles et se faire de l’économie.

Ousmane Sonko d’affirmer que ce pillage de nos ressources halieutiques qui pousse nos pêcheurs qui, ne trouvant pas le produit á pêcher, bravent au prix de leur vie la fureur de la mer pour des destinations inconnues ne sera plus tolérée et que l’État y veillera fermement.

La voix autorisée du jour a aussi profité de l’occasion pour rendre un vibrant hommage aux populations de Bargny pour le rôle important joué dans la lutte qui a valu l’accession au pouvoir au président Bassirou Diomaye avant d’ajouter que justice sera rendue pour la mémoire des victimes et que tous ceux étaient impliqués dans les malheureux événements qui ont secoué le pays feront face á la justice et que la loi s’appliquera sans complaisance.

Abordant la question du foncier qui constitue une préoccupation majeure pour la ” ville Lébou ” le leader charismatique a laissé entendre que l’arrêt des travaux constaté dans certains sentiers est dû á un audit que le gouvernement est entrain de mener afin d’éclairer toute la polémique autour de ce bradage qui a enrichi certains dignitaires du régime passé et de rendre s’il en existe, les terres illégalement expropriées á leurs propriétaires.

Le premier a par ailleurs invité les jeunes à la patience et á travailler dur pour transformer ensemble avec les nouvelles autorités, le pays.

Il a fini par rappeler les enjeux des prochaines élections et inviter les électeurs á sanctionner au soir du 17 Novembre ceux qui ont par le passé les ressources et détourné les deniers publics qui devaient servir á construire le pays.