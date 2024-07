La Fédération sénégalaise de football (FSF) avait prévu de tenir son Assemblée générale samedi dernier, jour de la finale de la Coupe du Sénégal, remportée (1-0) par Mbour Petite Côte aux dépens de Férus de Foot de Louga. Mais les assises ont été reportées «à la dernière minute». La ministre des Sports, qui a saisi l’instance en ce sens, appelle à la tenue d’une AG «dans des conditions de régularité qui permettent qu’il n’y ait pas de problème», révèle le président de la FSF, Me Augustin Senghor, sur le plateau de «Galaxie Sports» de la RTS, dans des propos repris par L’Observateur.

Ce report a été ressenti par les finances de la FSF, selon le patron du football sénégalais : «Certains [délégués] étaient déjà en route, on a dû supporter des frais de transport, parce que les gens étaient partis de Kédougou, Kolda, Sedhiou, Ziguinchor, Matam.»

Augustin Senghor de poursuivre : «À 19 heures [vendredi 12 juillet], ils étaient déjà à Dakar et obligés de passer la nuit. On leur a remboursé les frais d’hébergement. Nous avons organisé une finale au stade Abdoulaye-Wade. Avec l’AG, ça devait nous coûter 15 millions de francs CFA. Mais on a perdu de l’argent parce qu’on n’a pas tenu l’Assemblée générale. On a été fair-play en acceptant la décision du ministre.»