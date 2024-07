L’Office du baccalauréat a publié hier lundi 15 juillet, les résultats provisoires du baccalauréat général 2024. Sur un total de 159 499 inscrits, 75 462 ont été déclarés admis, soit un taux de 48,71 %. Un taux en deçà des attentes, selon Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation qui visait entre 80 000 et 90 000 admis. Un point positif est quand même à souligner, il s’agit du nombre de mentions qui a considérablement augmenté notamment chez les filles.

Les chiffres de l’année 2023, lors du baccalauréat 2023, semblent être meilleurs que ceux de l’année-ci. En effet, en 2023, le taux de réussite est à 54,54%, bien supérieur à celui de 2024 estimé à 48,71%, selon des chiffres provisoires de l’Office du baccalauréat.

Cependant, lors du baccalauréat précèdent (en 2023), sur 155 109 candidats, 77 284 ont décroché leur diplôme avec 7 642 mentions obtenu dont 145 très bien.

Toutefois, le nombre d’inscrits de l’année 2024 est largement supérieur à celui de l’année dernière, de même que le nombre de mentions (9 450 mentions en 2024) dépasse visiblement les 7 642 mentions de l’année 2023.

Par ailleurs, il a été constaté une baisse assez considérable dans le nombre de mentions obtenu par les candidats soit un écart de plus de 1 808 mentions rapporte le journal l’Observateur.

L’Office national a tout de même souligné un autre aspect important. Il s’agit du nombre de filles inscrites lors du bac 2024. En effet, 92 880 filles se sont inscrites contre 66 619 garçons.

Au total, pour l’année 2024, 37 118 candidats sur les 159 499 inscrits sont admis d’Office, 169 ont obtenu la mention très bien, 1584 la mention bien et 7 697 la mention assez bien.

Par ailleurs, 42 114 filles sur les 92 880 inscrits ont réussi l’examen du baccalauréat, dont 93 mentions très bien, 792 mentions bien, 3922 mentions assez bien et 19 835 d’Office.

Pour les garçons, sur les 66 619 inscrits, 33 775 sont déclarés admis à l’examen du baccalauréat de 2024, dont 76 mentions très bien, 792 mentions bien, 3 775 assez bien et 17 273 d’Office. Et, pour les épreuves du second groupe, sur 38 354 admis les 22 279 sont des filles et 16 075 des garçons.