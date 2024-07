L’aventure va se poursuivre entre l’équipe nationale du Sénégal et son sélectionneur, Aliou Cissé. Invité de Galaxie Sport sur la RTS, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, a annoncé que le sélectionneur national sera prolongé d’un an et demi pour couvrir la prochaine CAN.

“Compte tenu du travail qui avait été fait, même si on a été éliminé prématurément par le futur vainqueur de la CAN (la Côte d’Ivoire), Aliou Cissé avait fait un bon travail. Également, on a une génération qu’il connaît bien, on a des urgences de qualification. On ne pouvait pas se permettre de changer de coach. Il fallait miser sur la continuité avec le même groupe, et il a commencé à intégrer de nouveaux jeunes. C’est pourquoi le comité exécutif, dans son unanimité, a décidé de lui renouveler sa confiance”, a fait savoir Augustin Senghor.

Selon le président de la FSF, Aliou Cissé devait être prolongé pour une année, pour couvrir la CAN 2025. Mais avec le report de la date de la compétition de juin 2025 à début 2026, la Fédération a décidé de prolonger Aliou Cissé d’un an et demi.

La prolongation officielle d’Aliou Cissé ne dépend plus que du ministère des Sports, qui doit valider (ou invalider) la décision des membres de la Fédération sénégalaise de football.