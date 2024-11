Affaire « sniper » : Les nouvelles révélations sur Jérôme Bandiaky

Du nouveau dans l’affaire Jérôme Bandiaky dit «Sniper», accusé d’être le préposé aux basses œuvres du camp présidentiel sous Macky Sall. Selon le quotidien Libération, «un témoin clé» des faits qui lui sont reprochés l’aurait enfoncé.

Ce dernier «a révélé aux policiers avoir vu Jérôme Bandiaky, en compagnie de ‘Mbeuss’ et de Dof Ndèye, arriver un jour chez un dignitaire de l’ancien régime à bord d’une voiture qui transporterait des machettes et des pistolets automatiques, entre autres».

Pour en savoir plus, les enquêteurs de la Dic ont cueilli «Mbeuss», Bathie Bâ à l’état civil, membre du l’écurie Boy Niang, rapporte Libération. La même source ajoute que Dof Ndèye, «déjà en prison pour autre chose, devrait être extrait pour audition».

À en croire Libération, ce nouveau développement intervient dans le cadre de l’exécution de la délégation judiciaire que le Doyen des juges a «discrètement» adressée à la Dic après qu’il a placé sous mandat de dépôt Jérôme Bandiaky.