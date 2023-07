Le Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Mbour, Elias Abdoulaye DIOP, a publié un communiqué pour expliquer le décès d’Ousmane DIA à la prison de Mbour.

Dans un premier temps, le Procureur précise qu’Ousmane DIA avait été arrêté à la suite de l’enquête ouverte sur l’affaire des manifestants de Nguékokh. Le 30 mai 2023, ces manifestants avaient pris pour cible la brigade de gendarmerie de cette localité.

Le Procureur explique que lors de ces événements, les manifestants ont attaqué les gendarmes avec des projectiles et ont tenté de mettre le feu à la brigade. Les gendarmes ont répliqué en faisant usage de leurs armes, et Ousmane DIA, qui était présent lors des manifestations, a été blessé à la jambe gauche.

Après avoir été soigné à l’hôpital de Mbour, Ousmane DIA a été arrêté le 26 juin 2023, puis inculpé et placé en détention provisoire. Son décès, survenu une dizaine de jours après son incarcération, semble être lié à sa blessure lors des affrontements.

Le Procureur explique également que le légiste a effectué une autopsie en présence d’un des frères du défunt. Selon le rapport du légiste, Ousmane DIA était épileptique et aurait eu des crises convulsives la veille et le matin de son décès à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour. L’examen externe n’a révélé aucune lésion traumatique récente, à l’exception d’une plaie en voie de cicatrisation à la cuisse gauche. L’examen interne a montré une intégrité des organes, à l’exception des poumons qui présentaient des signes d’une éventuelle affection pulmonaire.

Le légiste a conclu que la cause du décès était une détresse respiratoire aiguë due à une hypoxie sévère. Après avoir reçu le rapport d’autopsie, le Procureur a informé la famille du défunt de son contenu et de leur droit de contester ou de demander une contre-expertise avant la remise du corps. Les proches d’Ousmane DIA ont accepté pleinement les conclusions du rapport.

Le Procureur rappelle également que la justice est exercée de manière équitable et conforme au code de procédure pénale, garantissant l’égalité de tous les citoyens devant la loi.

En conclusion, le Procureur affirme que les enquêtes sur les manifestations violentes liées au procès en cours seront poursuivies afin d’établir toutes les responsabilités pénales, quel que soit leur camp.