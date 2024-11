Le dernier mot a été dit, ce soir, dans le traitement du dossier de Sakory Ka dit Papis. A en croire des sources judiciaires, le procureur de la République, -vers qui le jeune frère de l’ancien ministre de l’Économie- a été conduit ce matin, a décidé de le placer sous mandat de dépôt.

Sakory Ka, cité par le sniper Jérôme Bandiaky comme celui qui lui aurait vendu un fusil d’assaut sans papier, est poursuivi pour, entre autres infractions, “l’association de malfaiteurs”, “l’atteinte à la sureté de l’État” etc. Selon des sources bien au fait du dossier, parmi les chef d’inculpation visés, il y a aurait le fameux article 80. Cet article, qualifié de “fourre-tout” par les droits de l’hommistes, avait -dans le passé-conduit de nombreux opposants et journalistes à connaitre la fétide moiteur des prisons du Sénégal.

En visant cet article, le procureur ne laisse aucune marge de manœuvre au juge, sinon que le placement sous mandat de dépôt du mis e, cause. En effet, l’article 80 indique que “tout individu qui aura reçu, accepté, sollicité ou agréé des dons, présents, subsides, offres, promesses, ou tous autres moyens, en vue de se livrer à une propagande de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement, ou à inciter les citoyens à enfreindre les lois du pays, sera puni d’une peine d’un an à 5 ans…..”

Pour sa part, même s’il a été trouvé porteur de 3 armes, Sakory Ka a fait savoir que «les deux appartenaient à son défunt père» qui était commandant de Douane. “Son père décédé, il a gardé cette arme sans la muter et il n’a pas pas d’autorisation légale pour ce pistolet. Les deux autres armes sont est bel et bien la propriété Sakory Ka et il dispose d’autorisation légale“, ont déclaré des membres de sa famille. En plus des armes trouvées au domicile des Ka, c’est le fait que Jérôme Bandiaky ait nommément cité Papis Ka comme celui qui lui aurait vendu l’une des armes sans papiers, découverte à son domicile, qui complique la situation de Papis. S’il n’y avait que cela, il y aurait déjà un gros problème.

La découverte de traces de transferts d’argent entre Jérôme Bandiaky et Sakory Ka ne militent, aussi, pas en faveur de Papis qui a soutenu n’avoir «aucune implication dans les activités de Jérôme Bandiaky. »

Pour sa défense, Papis Ka a soutenu que “ces transferts d’argent remontent au temps où Jérôme Bandiaky, via ses sociétés de placement de “gros bras”, mettait “ses hommes” à la disposition de Doudou Ka, pour garder ses domiciles de Dakar et de Ziguinchor”. Entre temps, Papis Ka -qui gérait l’intendance de son grand frère ministre et politicien- s’est passé des services Jérôme Bandjaky pour traiter directement avec les « éléments» de sécurité qui travaillaient avec Sniper. Cette “trahison”, Jérôme Bandiaky ne l’aurait jamais pardonné à Papis Ka et à son grand frère, Doudou Ka.