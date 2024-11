C’était prévisible. Le procès intenté contre le médecin-chef du district sanitaire de Matam et Cie est, de nouveau, renvoyé jusqu’au 14 novembre. Le juge du tribunal régional en a décidé ainsi après avoir constaté la non-comparution de la partie civile, Dieynaba Sangharé Ndiaye.

Docteur Alioune Mbacké Mbacké, Djibril Mbodji, Oumar Ly Ba, Ibrahima Sow et Mayacine Guèye sont poursuivis pour enlèvement, coups et blessures volontaires, voie de fait et non-assistance à une personne en danger, et complicité, depuis le 25 octobre dernier. D’où la présence nécessaire de la victime présumée pour la manifestation de la vérité.Lors du premier renvoi, le président de séance avait même ordonné son extraction car étant en détention à la prison des femmes de Liberté 6 pour une affaire de collecte illicite de données personnelles. Ce qui n’a pas été fait.

En attendant, Dr Mbacké est retourné au fond de sa cellule où il pourra méditer sur le sort qui lui sera réservé dans ce dossier.