Affaire des 125 milliards F CFA: Le juge Dème alerte sur l'instrumentalisation de la justice et...

L’urgence de recouvrer les deniers publics spoliés ne doit pas mener à une instrumentalisation de la justice par l’exécutif. C’est l’avis du ‘’juge’’ Dème qui a fait une publication sur Facebook ce mardi 14 janvier.

Pour l’ancien magistrat spécialisé en droit pénal et procédure pénale, la justice sénégalaise a l’obligation de rester « indépendante et impartiale ». Ibrahima Dème estime que « l’obligation de redevabilité ne doit pas entraîner la justice à faillir à ses obligations d’une justice indépendante et impartiale, seule pouvant garantir un procès équitable ».

En effet, selon le juriste spécialisé en droit de l’enfant et de lutte contre la corruption, « le Pool judiciaire financier, qui a corrigé certaines imperfections de la CREl (Cour de répression de l’enrichissement illicite) semble suivre le chemin d’une justice dévoyée par sa politisation ».

Dimanche 12 janvier, le parquet financier a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire sous les chefs d’inculpations d’association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d’influence et abus de biens sociaux. L’entame de cette procédure est liée à un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).

Un rapport qui cite au moins onze entreprises et des personnes physiques comme Farba Ngom, député et proche de l’ancien président de la République Macky Sall. D’ailleurs, le ministre de la Justice a saisi l’Assemblée nationale pour la levée de son immunité parlementaire. La requête va être présentée ce mardi 14 janvier, à 16 h, aux membres du bureau du Parlement .