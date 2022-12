Affaire Amy Ndiaye : Vers une arrestation des deux députés…

Suite aux violences exercées sur la députée Amy Ndiaye lors d’une session parlementaire à l’Assemblée nationale, le Procureur de la République s’est autosaisi et a ordonné l’arrestation des deux députés de PUR.

Le maitre des poursuites a instruit les forces de sécurité d’arrêter les mises en cause et de les traduire en justice « parce que leur acte relève du flagrant délit ». Le procureur fera face à la presse dans les jours qui viennent pour donner plus d’informations sur l’affaire.

Pour rappel, le jeudi 1er décembre, le député Massata SAMB avait giflé la députée Amy Ndiaye avant que Mamadou Niang ne lui donne un coup de pied au ventre. Les faits se sont déroulés en pleine séance à l’Assemblée nationale, lors du vote du Budget du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall.