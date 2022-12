Aliou Cissé sur son avenir : « Pour le moment, je suis…»

Sous contrat jusqu’en 2024 avec Fédération sénégalaise de football (FSF), le sélectionneur de l’équipe du Sénégal, Aliou Cissé, n’a pas souhaité parler de son avenir après l’élimination (0 – 3) par l’Angleterre en huitièmes de finale.

En conférence de presse d’après-match, Cissé a indiqué que ce n’est pas le moment de parler de son avenir à la tête de l’équipe nationale.

« Pour l’instant, je ne peux pas parler de mon avenir. Il y a une défaite qui est là. On va tirer les enseignements de cette élimination et puis on verra bien ce qui se passera. Pour le moment, je suis le sélectionneur du Sénégal. L’avenir nous le dira », a-t-il fait savoir.