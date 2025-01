ADHA interpelle sur le non-paiement des jeunes de Xéyu Ndaw Yi

L’Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) a récemment exprimé sa vive inquiétude concernant la situation de 31 jeunes agents engagés dans le cadre du programme gouvernemental Xéyu Ndaw Yi et affectés à la SONAGED. Dans un communiqué transmis aux médias, l’organisation a appelé les autorités compétentes à résoudre immédiatement le problème des arriérés de salaires de ces travailleurs et à garantir le respect de leurs droits.

Selon l’ADHA, depuis juillet 2024, ces agents, bien qu’assidus, n’ont perçu aucune rémunération malgré le respect de leurs obligations contractuelles. L’ONG souligne que ces jeunes n’ont toujours pas reçu de réponses à leurs requêtes, y compris une demande d’audience adressée au Premier Ministre le 9 décembre 2024, ce qui témoigne d’un manquement aux normes internationalement reconnues. Sud Quotidien rapporte que l’ADHA rappelle que cette situation est une violation de l’article 25 de la Constitution du Sénégal, selon lequel un salaire équitable et régulier doit être garanti. De plus, le Code du travail sénégalais, notamment l’article L.105, stipule l’obligation de payer les salaires à la date convenue, et la Convention n°95 de l’OIT, ratifiée par le Sénégal, protège également ce droit. Face à l’urgence de la situation, ADHA exhorte les autorités à régler sans délai les arriérés de salaires et à veiller au respect des droits des travailleurs recrutés par l’État, en mettant en place des mécanismes de suivi et de contrôle appropriés, comme le souligne également Sud Quotidien.