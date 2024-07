Accusation du capitaine Traoré contre la Côte d’Ivoire : La réaction du parti de…

La Côte d’Ivoire abrite un « centre d’opérations pour déstabiliser » le Burkina Faso. Ainsi s’exprimait le président burkinabé, Ibrahim Traoré le 11 juillet dernier à Ouagadougou lors d’une rencontre avec les Forces vives de la nation.

Pour l’heure, le gouvernement ivoirien n’a pas encore réagi aux accusations du putschiste. Au niveau du parti au pouvoir, on a déjà pris les devants.

« Il nous accuse, il dit qu’il a des preuves, mais nous attendons »

Lors d’un point de presse, ce mercredi 18 juillet à Abidjan, le porte-parole du RHDP Kobenan Kouassi Adjoumani, a déclaré que la Côte d’Ivoire n’avait aucun problème avec le Burkina Faso et ses autres voisins. Il a ensuite invité le Capitaine Traoré à fournir les preuves de ce qu’il avance.

« Il nous accuse, il dit qu’il a des preuves, mais nous attendons. Nous sommes un pays de paix, un pays d’hospitalité, la terre promise où tous ceux qui se sentent persécutés dans leur pays peuvent venir se reposer », a déclaré M. Adjoumani, selon Abidjan.net.

Le responsable politique a ajouté qu’il priait pour le pays des hommes intègres afin que la « paix revienne, qu’il y ait des élections et qu’on en finisse avec les coups d’État ».

Ouagadougou et Yamoussoukro ne filent plus le parfait amour

Depuis l’arrivée du capitaine Traoré au pouvoir, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso ne filent plus le parfait amour.

Leurs relations sont émaillées d’incidents. On se souvient encore de l’arrestation fin mars 2024 d’un soldat burkinabé et d’un supplétif de l’armée (VDP) dans le Nord de la république ivoirienne. Un peu plus tôt, en septembre 2023, ce sont deux gendarmes ivoiriens qui avaient été interpellés par les autorités burkinabé sur un site d’orpaillage clandestin.