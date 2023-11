C’est l’absent le plus présent à l’audience de la Cour supreme. Juan Branco qui avait annoncé sa présence à Dakar hier pour défendre les interets de son client Ousmane Sonko dans le cadre de l’audience l’opposant à l’Etat du Sénégal et ce après le recours introduit par l’agent judiciaire. Ainsi, pour connaitre les raisons de sa non présence, ses collègues ont demandaient la consultation de sa page facebook pour en savoir plus.

