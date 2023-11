Kafrine : inauguration de la sphère administrative régionale (SAR) par le président Macky Sall

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), dans son rôle d’accompagnement de l’État dans ses projets structurants stratégiques, y compris dans l’aménagement du territoire, a initié depuis 2016, un ambitieux programme de réalisation d’édifices publiques pour le compte de l’État. Une convention avait été alors signée avec l’Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l’État (AGPBE), devenue SOGEPA, pour la structuration financière de ce programme immobilier, dans les régions de Kaffrine, Thiès, Sédhiou et de Diourbel. Le programme, inspiré des sphères ministérielles de Diamniadio, a débuté avec le lancement des travaux de la sphère administrative de Kaffrine, développé sur une superficie de 2,7 hectares en plein centre-ville, plus précisément sur l’ancien site de la préfecture. Il a été inauguré ce jeudi 16 novembre 2023 par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky SALL.

L’ouvrage, qui est un chef d’œuvre architectural, modifie déjà le cœur de la capitale du Ndoucoumane. Il est structuré en deux pôles : une partie administrative et une partie résidentielle. Il est composé d’un building administratif regroupant une trentaine de services régionaux, d’une gouvernance, d’une préfecture, d’une annexe du palais présidentiel, ainsi que des résidences dédiées au Gouverneur et au Préfet. Un héliport modulable en terrain multifonctionnel et un gymnase sont également prévus pour compléter ce dispositif novateur.

La réalisation des sphères administratives régionales vise à permettre à l’Etat d’économiser plus de 2,5 milliards de francs CFA par an en villas conventionnées pour abriter ses services dans les régions.

En outre, ces édifices permettront de doter chaque chef-lieu de région, des symboles de l’État que sont les bâtiments publics, et que les usagers du service public soient reçus dans des cadres modernes et fonctionnels à l’image de ceux de Diamniadio et Dakar. Pour la réalisation des quatre sphères, la CDC, en relation avec ses partenaires sur ce projet, compte mobiliser une enveloppe de plus de 22 milliards. Déjà, pour la sphère de Kaffrine, un budget d’environ 9 milliards a été mobilisé.