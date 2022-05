Abdoul Mbaye : ” Le sabotage du TER est intolérable”

“Le sabotage du TER est inadmissible, intolérable », a martelé Abdoul Mbaye, l’ancien Premier ministre qui s’est également joint au flot de désolation dans un tweet.

D’après lui, le Train Express Régional a coûté suffisamment cher au Sénégal, alors n’acceptons pas qu’il le devienne encore plus par dégradations et mauvais entretien” dit-il. C’est pourquoi, “il faut éviter les désagréments causés aux usagers lorsqu’il ne roule pas”, a conseillé le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le Travail (ACT).

Pour rappel, les câbles d’éclairage du train express régional ont été sectionnés puis volés par des individus qui se sont introduits sur le tracé. Ce qui a engendré d’énormes conséquences, des turbulences dans la desserte hier lundi.