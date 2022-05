Justice sociale : Macky Sall met fin aux villages de recasement

Ils étaient au nombre de neuf à travers le Sénégal. Les villages de recasement, comme le nom l’indique, servaient à abriter les personnes atteintes de lèpre. Aujourd’hui, la situation épidémiologique de ces villages a drastiquement diminué. C’est à peine qu’on y rencontre des lépreux.

Fort de ce constat, le Président Macky Sall a décidé de mettre fin à cette appellation qui selon lui est « source de stigmatisation ». « Ces villages ont été érigés en 1966 et aujourd’hui, les enfants et petits-enfants des personnes atteintes de la lèpre, maladie qui n’existe pratiquement plus, sont victimes de stigmatisation » déclare Macky Sall.

Ce dernier a d’ailleurs demandé que les habitants de ces villages intègrent le registre du programme de Bourse de Sécurité familiale et du CMU, bref de l’ensemble des filets sociaux mis en place par l’Etat du Sénégal.