Abdou Ndiaye sur les 350 milliards débloqués par Macky: “des leviers pour satisfaire les jeunes…”

Abdou Ndiaye se réjouit des mesures prises par le président Macky Sall concernant “sa jeunesse”. Ce, après les émeutes notées ces dernières semaines.

“Ce ne sont pas les premières mesures prises par le président Macky Salle. Depuis son accession à la magistrature suprême, il ne cesse de poser des leviers pour satisfaire les jeunes. Le chemin qui reste est long parce que les jeunes constituent la majorité des populations. Ce qui fait, chaque année le nombre exorbitant de demandeurs d’emploi, de nouveaux bacheliers, etc. D’où l’augmentation de la demande sociale. Et je pense que les jeunes peuvent comprendre cela et sont surtout conscients des efforts fournis par le chef de L’État. Donc les 300 milliards dégagés pour les 3 années à venir est un geste très important. Et je rappelle qu’il avait pris cette décision, lors d’un conseil des ministres, avant les émeutes”, souligne le responsable Apr se Nioro.

Accompagner les jeunes dans l’auto emploi

Il donne aussi l’exemple du Fongip qui, selon lui s’attelle à cette tache, c’est à dire accompagner les jeunes dans l’auto emploi. Mais aussi les exemples du DER, de l’Anpej, du Prodac entre autres…

“Il existe même des organisations féminines, c’est à dire des directions spécialisées dans le financement des femmes…”, rappelle-t-il. À cet effet, il demande aux Directeurs généraux, les ministres de mieux intégrer les hommes d’affaires qui, précise-t-il sont les “plus gros employeurs de jeunes. Je lance ainsi un appel à tous les leaders politique de Bby, mais surtout de l’Apr à plus de solidarité envers les jeunes. Je ne parle même pas des jeunes de la mouvance mais ceux du pays… Afin d’épauler davantage le Président”.

Un appel à l’apaisement

Aussi, il a tenu à lancer un appel à l’apaisement. “Je pense que les efforts fournis par le chef de l’État sur les vaccins pour le bien être des Sénégalais afin d’éradiquer la maladie hors du pays, est un geste à saluer”, renchérit-il.

“Je voudrais aussi féliciter le Dg du coud Maguette Sène pour l’excellent travail qu’il est de faire au coud et particulièrement son implication récente et sans faille lors des événements derniers. Il est courageux, rigoureux, honnête et loyal envers le Président Macky Sall.

Par la même occasion, je félicite le Meer nation en sa tête le coordonnateur Abdoulaye Diagne. Il s’est battu malgré ses maigres moyens à faire revenir la stabilité des grandes cités universitaires depuis qu’il est à la tête du Meer. Un leader très proche des étudiants, qui reste disponible et ouvert aux préoccupations des étudiants. Lors de cette crise, il a fait un travail magnifique”, conclut-il.