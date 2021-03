Tivaouane Peulh : Les victimes des démolitions rappellent à Macky ses promesses

Les victimes en 2017 des démolitions de Tivaouane Peulh, ont organisé un point de presse ce vendredi 19 mars 2021, à Tivaouane Peulh, pour rappeler au Chef de l’État ses engagements et de régler définitivement leur problème.

En effet, en 2017 et après plusieurs manifestations pour que justice leur soit rendue, les victimes de démolitions à Tivaouane Peulh, avaient obtenu du chef de l’État, M. Macky Sall, 40 ha de la partie continentale de la SIPRES et aussi 3,5 ha de la coopérative d’habitat de la Primature.

Si aujourd’hui, ils ont pu avoir accès aux 20 ha de la SIPRES qui ont déjà été aménagés, ils ont du mal à entrer en possession de ces 20 ha restants.

“Le 8 janvier dernier, le président Macky Sall avait donné des ordres au Gouverneur de Dakar et Diène Farba Sarr pour régler le problème de Tivaouane Peulh sur un délai d’une semaine. Durant 4 mois, il n’y a pas eu d’information à la suite, personne nous a appelés pour nous rencontrer, c’est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd’hui pour lancer un appel au président de la République et l’informer que depuis ce jour là, on n’est pas encore satisfait”, a d’emblée soutenu le porte-parole des victimes des démolitions de Tivaoune Peulh, Chérif Aïdara. A cet effet, il demande au Chef de l’État d’intervenir parce qu’ils revendiquent ce qui leur reviennent de droit.

“Nous pensons que le blocage se trouve au niveau du gouverneur. Mais ce qui nous impressionne, c’est qu’à côté des 20 ha, il y’ a des gens qui déménagent. Il y a des bornes partout et ils nous ont fait sortir sur le site et on ne sait pas en ce moment où se trouve notre site de recasement”, a-t-il ajouté.