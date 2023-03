Le maire Abdou Ndiaye appuie Pape Malick Ndour : « Des comités de veille et d’alerte seront mis en place pour… »

Le Maire de la Commune de Keur Maba (dép. Nioro du Rip, région de Kaolack) n’a pas attendu midi à quatorze pour réagir au discours de Ousmane Sonko. Une occasion saisie pour le Haut conseiller des collectivités territoriales d’approuver les propos du ministre de la Jeunesse.

A en croire Abdou Ndiaye : « Aujourd’hui, il ne fait l’ombre d’aucun doute que Ousmane Sonko agit sous la dictée de forces occultes. Il est en mission commandée pour faire déchoir nos croyances confrériques. C’est un véritable suppôt de Satan et il ne cesse de le montrer à chacune de ses sorties », a laissé entendre ce membre du Haut Conseiller des Collectivités Territoriales ( HCCT).

Et de poursuivre: « Nous partageons l’avis du Ministre de la Jeunesse Papa Malick Ndour. Nous le remercions et le félicitons pour sa clairvoyance et son engagement de qualité. Rien ne sera donc de trop pour faire face à cette bande de voyous et d’assoiffés de sang. Partout des comités de veille et d’alerte seront ainsi mis en place pour faire face à ces pyromanes. Le Président Macky est un bâtisseur du Sénégal moderne et nous n’accepterons pas que des illuminés sabotent ce qu’il a fait et en train de faire pour le pays », avertit le jeune édile apériste.