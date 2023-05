« Tous à l’avant afin d’éviter une troisième victime de Macky Sall » , Khalifa Sall

Ce qui s’est produit lors du procès Sonko est choquant. C’est cette condamnation lourde prononcée à l’encontre de Ousmane Sonko ». Dixit Khalifa Sall qui apportait son soutien mardi à Ousmane Sonko, lors de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.

Depuis 2021, Yewwi combat Macky Sall, et Ousmane Sonko, l’un des plus courageux, symbolise ce combat, a déclaré Khalifa Sall.

La situation d’Ousmane Sonko est inacceptable et nous la condamnons. On va se battre pour l’empêcher d’avoir une 3ème victime de Macky Sall. On en a connu deux .D’ici Sall poursuit, la population doit se mobiliser pour soutenir Ousmane Sonko dans cette lutte afin qu’en 2024 nous ayons des élections inclusives. »

Et le patron de Taxawu Dakar invitera Macky Sall à des élections inclusives, libres et transparentes.