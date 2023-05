Réseau Enda du Tiers Monde : Un nouveau Secrétaire exécutif pour...

Le réseau Enda Tiers Monde vient de nommer un nouveau secrétaire exécutif en la personne de M. Sécou Sarr, ex-directeur d’Enda Energie. Enda Tiers Monde est spécialiste de la transition énergétique, de la responsabilisation et de la résilience des écosystèmes, ainsi que de la gouvernance des ressources naturelles.

De nationalité sénégalaise, M. Sécou Sarr a obtenu son diplôme d’économie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il s’est ensuite spécialisé dans le domaine de la planification énergétique, des énergies renouvelables et du climat, ce qui lui permettra d’intégrer Enda Energie pour prendre en charge les actions techniques et les politiques relatives à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre de l’électrification rurale décentralisée, et les solutions locales d’adaptation au changement climatique en Afrique. C’est en 2009, qu’il fut nommé Directeur exécutif de l’entité, poste qu’il occupa jusqu’à son accession récente au poste de Secrétaire exécutif du réseau, le 1er mai 2023.

Pour rappel, c’est sous sa direction que Enda Energie a eu à lancer des initiatives innovantes telles que l’important programme dit “Souveraineté énergétique pour souveraineté alimentaire- SESAL” destiné à fournir des services énergétiques productifs à des communautés rurales isolées en vue de la résilience et la sobriété carbone des territoires à travers l’approche Nexus pour articuler les secteurs de même que les acteurs et créer plus d’impacts aux échelles locales et nationales.

Enfin, il convient de souligner que le choix porté sur la personne de Sécou Sarr pour diriger le réseau international Enda Tiers-Monde a fait l’unanimité de l’ensemble des associations membres du réseau, présentes dans les trois continents du Tiers-Monde. Car, au-delà de l’économiste, M. Sarr est aussi un militant social très engagé qui porte en bandoulière l’ensemble des valeurs et des principes fondateurs d’Enda Tiers-Monde, et l’héritage laissé par son fondateur, Jacques Bugnicourt. Créée en 1973 à Dakar, l’Organisation Internationale Enda Tiers-Monde s’apprête, dans quelques jours, à fêter le cinquantenaire de son existence.