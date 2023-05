Appel au Dialogue national: le PUR donne sa position…

Le parti de l’unité et du rassemblement (PUR) vient se joindre à la liste des partis politiques qui ont décliné l’appel au dialogue national initié par Macky Sall. Présent à la conférence de presse de Yewi Askan Wi qui s’est tenue cet après-midi, Cheikh Tidiane Youm lors de sa prise de parole se veut ferme: ” nous ne voyons pas l’intérêt de dialoguer avec quelqu’un qui fait ce qu’il ne dit pas et dit ce qu’il ne fait pas“.

C’est pour cela que malgré leur encrage dans la coalition Yewwi Askan Wi, le parti PUR n’ira nullement au dialogue et donne Rendez-vous à ses militants et sympathisants le 12 mai à la place de la nation pour dire non à la 3e candidature de Macky Sall et le 19 mai prochain pour un vaste rassemblement en guise de soutien au leader du parti PASTEF Ousmane Sonko condamné à 6mois assortis de sursis et une amende de 200 millions de francs CFA dans l’affaire Mame Mbaye Niang.