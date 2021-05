À Dakar, les agresseurs dictent leur loi et gagnent la bataille de la Peur

Une jeune fille a été attaquée et dépouillée vendredi matin, de son sac devant la banque SGBS sise au Rond-point Sacré Coeur (capture Twitter).

Trois actes barbares commis en moins de 24 heures par des malfrats au nez et à la barbe des forces de défense et de sécurité. Le camp des agresseurs a déjà remporté la bataille de la peur. Il suffit juste de faire une petite revue des plateformes sociales (Facebook, Twitter…) pour s’en rendre compte.

Les internautes sénégalais sont inquiets de la recrudescence du fléau. Mais surtout de l’inaction des forces de police qu’ils accusent d’être plus promptes à mater des manifestants qu’à traquer des agresseurs et autres bandits de grand chemin.

Le journaliste et Blogueur Aliou Sambou Bodian est catégorique. Selon lui, personne n’est en sécurité à Dakar. « Je le soulignais hier (jeudi). Personne n’est en sécurité, et quand je disais que les voleurs et agresseurs dictent leurs lois à Dakar, je pesais bien mes mots », a-t-il écrit en citant le tweet alerte de monsieur Dieme, victime du cambriolage aux Maristes.