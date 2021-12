8 mois sans salaire, il débarque dans le bureau de son ex-employeur et menace de le tuer

D. Diop, un père de famille qui courrait derrière huit mois de salaire, a préféré se faire justice lui-même au lieu d’aller saisir le tribunal du Travail. Un comportement qui lui a valu deux condamnations en l’espace de quelques jours pour menace de mort et voie de fait au préjudice de son ex-employeur, Mamadou Lamine Mboup. Selon le journal « Rewmi Quotidien », D. Diop avait menacé de mort son ex-employeur, Mamadou Lamine Mboup.

Devant le refus de ce dernier de lui verser son dû, il a débarqué dans la société de son antagoniste où il a éclaté de colère et a créé un grand boucan. Craignant pour sa vie, Mamadou Lamine Mboup a contacté la gendarmerie. C’est dans ces circonstances que le récidiviste présumé a été interpellé, puis présenté à nouveau au juge. Contestant les faits de menace de mort, il allègue qu’il voulait régler le problème à l’amiable.

« La partie civile m’a employé dans sa société depuis 2014. Quand je lui ai réclamé mon argent, il a dégagé toute responsabilité sous prétexte que c’est l’entreprise qui me doit des arriérés de salaire. C’est ce qui m’a mis en colère. Ma femme a quitté le domicile conjugal, car je n’arrive plus à assurer la dépense quotidienne et à payer le loyer. Aussi, mes enfants ne peuvent plus aller à l’école », a-t-il déploré à la barre.

Le parquet a requis l’application de la loi. Après avoir disqualifié les faits de menace de mort en voie de fait, le juge a condamné le prévenu à six mois de prison assortis du sursis.