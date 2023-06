3e séance d’entraînement des Lions : Voici les nouvelles de la tanière de Cissé

Les Lions ont effectué leur troisième séance d’entrainement ce lundi avec un groupe quasi-complet. Seuls Gana Gueye, Iliman Ndiaye et Alfred Gomis manquent encore à l’appel.

Aliou Cissé et ses hommes sont en pleine préparation pour les deux matchs qu’ils disputeront ce mois de juin face au Bénin et au Brésil. Alors que les trois galop d’entrainement se feront à huis-clos, on peut noter les absences de Gana Gueye, Iliman Ndiaye et Alfred Gomis. Le reste du groupe sont à Diamniadio et continue la préparation.

Pour rappel, le Sénégal jouera contre le bénin le 17 juin prochain comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique. Ensuite, les Champions d’Afrique défieront en amical, le Brésil le 20 juin au Portugal.