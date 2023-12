Ces propos de Macky qui ont fait bondir Birahim Seck

Le chef de l’Etat, Macky Sall, ce mardi 12 décembre 2023 à Genève, à la cérémonie commémorative du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, à appelé à combattre “sans répit le populisme, le radicalisme et l’extrémisme violent”. Birahim Seck a réagi.

A Genève, le chef de l’Etat a appelé à rejeter le suprémacisme, le racisme et la discrimination raciale, la xénophobie, l’extrémisme violent, l’intolérance religieuse et la violation du droit international humanitaire.

Occasion pour lui aussi de réaffirmer l’engagement commun du Sénégal à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans la paix, la sécurité et la primauté du droit.

Après Alioune Tine, Birahim Seck de diluer l’intervention du Président Macky, mettant l’accent sur la mal gouvernance, à l’origine de ces fléaux.

« Monsieur le Président Macky Sall, sous tous les cieux, la mal gouvernance, l’injustice et les inégalités sont les pires menaces aux Droits de l’Homme et alimentent le populisme, le radicalisme et l’extrémisme violent », a précisé le Coordonnateur Forum Civil, section sénégalaise de Transparency.